Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Österreich liegt im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen 0:1 zurück. Das Tor fiel nach einem Corner durch den eingewechselten Krysztof Piatek in der 69. Minute.

Die Heimelf begann stark und setzte den Gegner zunächst permanent unter Druck. Doch der Offensivdrang der Österreicher ließ im weiteren Verlauf der ersten Hälfte etwas nach, die Polen kamen besser ins Spiel.

Nach der Pause unternahm das Team von Franco Foda einen neuen Anlauf. Marcel Sabitzer (54) und Marko Arnautovic (57.) verfehlten jedoch aus guter Position ebenso das Tor wie Valentino Lazaro (62.) nach schöner Vorarbeit von Arnautovic, der in der 67. Minute mit einem Freistoß scheiterte.

Hier geht es zum Liveticker!

In der ersten Hälfte hatte Sabitzer (8.) die größte Chance, er scheiterte an Polen-Torhüter Wojciech Szczesny In der 25. Minute verhinderte Heinz Lindner im Tor der Österreicher mit einer Glanzparade das 0:1 durch Kamil Grosicki, der von der Strafraumgrenze aus frei zum Schuss gekommen war. Im gut gefüllten Ernst-Happel-Stadion sorgen 40.000 Zuschauer für prächtige Stimmung.

Um die Startaufstellung hatte Foda ein großes Geheimnis gemacht. Und der Deutsche hat durchaus für eine Überraschung gesorgt.

Foda setzt auf ein flexibles 3-4-3-System. Im Tor steht wie erwartet Heinz Lindner. Davor verteidigen Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger und Maximilian Wöber.

Im Mittelfeld spielen von rechts nach links Stefan Lainer, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch und David Alaba. Die offensive Dreierreihe bilden Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic und Valentino Lazaro.

Polen-Teamchef Jerzy Brzeczek versuchte es mit folgender Startelf: Szczesny; Kedziora, Glik, Bednarek, Bereszynski; Grosicki, Krychowiak, Klich, Zielinski; Milik, Lewandwoski

David Alaba starts for Austria - Robert Lewandowski starts for Poland.



Kick-off: 20:45 CET 🇦🇹🇵🇱 pic.twitter.com/MS5GwI72o3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 21. März 2019