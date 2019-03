Facebook

David Alaba muss verletzt passen © AP

Die Sorgenfalten bei Teamchef Franco Foda vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Polen und Israel werden im tiefer: Nachdem bereits Philipp Lienhart, Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf und Hannes Wolf verletzungsbedingt absagen mussten, gab es nun die nächsten Hiobsbotschaften: David Alaba, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit Sehnenproblemen zu kämpfen hatte, unterzog sich am Montag in München einer Untersuchung. Seine EM-Quali-Einsätze am Donnerstag in Wien gegen Polen und am Sonntag in Haifa gegen Israel sind ebenso offen wie jene von Michael Gregoritsch.

Der Augsburg-Profi laboriert an einer Verkühlung, die ihn schon am Wochenende zu einer Pause zwang. Sowohl bei Gregoritsch als auch bei Alaba könnte noch im Laufe des Montags feststehen, ob sie Teamchef Foda absagen müssen.

