Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Seit Martin Hinteregger den FC Augsburg in Richtung Eintracht Frankfurt verlassen hat, gewinnen die Bayern am laufenden Band. Nach dem 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz am Sonntag, gab es auch im DFB-Pokal einen vollen Erfolg.

Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gewann im Achtelfinale auswärts gegen Holstein Kiel mit 1:0. Goldtorschütze der Partie war Michael Gregoritsch. Der ÖFB-Teamstürmer blieb in der 85. Minute eiskalt und verwertete einen Pass von Fredrik Jensen eiskalt ins lange Eck.

Zwei rot-weiß-rote Nationalteamkollegen von Gregoritsch, nämlich Konrad Laimer und Marcel Sabitzer spielten beim 1:0-Erfolg von Leipzig gegen Wolfsburg durch. Matheus Cunha sorgte bereits in der neunten Minute für den Endstand. Stefan Ilsanker wurde bei den Sachsen in der Schlussminute eingewechselt.