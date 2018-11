Facebook

Ende gut, alles gut? Natürlich nicht. Aber der Schluss hatte versöhnlichen Charakter, wenngleich es lange nicht nach einem solchen aussah. Das letzte Spiel des Jahres nützte das Nationalteam im Grunde nicht für die erste klare Botschaft in Richtung Trendwende. Erst in der Endphase kam Bewegung in das viel zu träge Auftreten der Österreicher. Der Sieg war eine Folge des Bemühens, was zumindest eines zeigte: Es geht ja doch.

