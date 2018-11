Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Das Spiel gegen Nordirland ist trotz des fixierten zweiten Platzes keineswegs bedeutungslos. Auf dem Spiel steht eine gute Position bei der Vergabe der Tickets für das Nations-League-Play-off, in dem es im Frühjahr 2020 noch um EM-Startplätze geht. Nach dem Abschluss aller vier Liga-B-Gruppen am Dienstag wird eine Gesamttabelle erstellt, die Aufschlüsse darüber gibt, wer die vier Play-off-Startplätze in Anspruch nehmen könnte. Dabei gehen die ersten vier Plätze an die vier Gruppensieger, ihre Reihung erfolgt nach Punkten und Torverhältnis. Nach dem gleichen System werden die Gruppenzweiten in der Ligatabelle auf die Ränge fünf bis acht aufgeteilt. Sollte sich nun beispielsweise einer der Nations-League-B-Gruppensieger über die reguläre EM-Qualifikation für die Endrunde qualifizieren, würde der Fünfte ins Play-off nachrücken.