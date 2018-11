Facebook

Peter Zulj (rechts) spielte wieder von Anfang an © GEPA pictures

Marko Arnautovic war der wachsende Frust schon während der letzten Minuten anzusehen – und spätestens, als er nach Abpfiff vor einer Fernesehkamera Platz nahm, war klar, was man mit diesem torlosen Unentschieden gegen Bosnien-Herzegowina anfangen kann: Nichts. Zwar musste die Mannschaft von Robert Prosinecki erstmals in dieser Nations League Punkte abgeben, vom so wichtigen Sieg war Österreich aber ziemlich weit entfernt. Denn die kompakten, dicht gestaffelten Bosnier waren schlichtweg nicht zu knacken. „Wir hatten einfach zu wenig Torchancen. Es ist sehr bitter“, meinte ein geknickter Peter Zulj. „Wir sind nicht richtig ins Pressing gekommen – und wir wollten vorne Druck machen“, meinte der Sturm-Akteur. Zusatz, halblaut: „Einige haben da wohl ein bisschen geschlafen.“

Auch David Alaba, das erste Mal in seiner Teamkarriere als linker Verteidiger aufgeboten, wusste das. „Wir waren in der ersten Hälfte nicht so da, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, hatten viele unnötige Ballverluste. Und das haben die Bosnier ausgenützt, den Ball laufen lassen.“ Logischer Schluss: „Und dann ist es immer schwer, ins Spiel zu kommen.“

Österreich - Bosnien: Die Noten David Alaba: 2 Der Bayern-Star gibt Rätsel auf. Sein Bemühen war deutlich zu erkennen. Allerdings kam dabei wenig heraus. Offenbarte mitunter arge Defensivschwächen und blieb mit den Standards wirkungslos. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) Marko Arnautovic: 3 Musste sich mit der starken bosnischen Abwehr herumschlagen. Rackerte unermüdlich, scheute keinen Zweikampf und fand auch die größten österreichischen Chancen vor. Der Erfolg blieb aus. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Julian Baumgartlinger: 4 Die Rückkehr des Kapitäns erwies sich als äußerst bedeutsam. Spielte gut wie eh und je. War im Zweikampf vorbildhaft und imponierte auch im Vorwärtsgang mit beeindruckender Ruhe am Ball. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Meindl) Aleksandar Dragovic: 4 Nach einigen schwächeren Teamauftritten zeigte sich der Abwehrspieler von seiner stärkeren Seite. Gab Dzeko selten Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. Spielte sauber aus der Abwehr heraus. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Martin Hinteregger: 4 Fand nach etwas holprigem Beginn seine gewohnte Ruhe, Übersicht und Klasse. Das Zusammenspiel mit Dragovic klappte ausgezeichnet. Hätte mit einem Kopfball beinahe für das 1:0 gesorgt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) Florian Kainz: 2 Konnte auf der für ihn ungewohnten Position im Zentrum kaum einen Ball behaupten. Offenbarte große spielerische Mängel und wurde zur Pause zu Recht durch Xaver Schlager ersetzt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Stefan Lainer: 3 Der unermüdliche Arbeiter stellte die rechte Abwehrseite weitgehend zu. Von seinen bei Salzburg gezeigten Vorstößen war hier allerdings wenig zu sehen. Bekam aber von den Bosniern keinen Raum. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Valentino Lazaro: 3 Defensiv äußerst engagiert und aufmerksam. Sorgte vor allem nach der Pause für wesentlich mehr Schwung und Dynamik, brachte aber seine Zuspiele nicht immer erfolgreich an den Mann. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Meindl) Heinz Lindner: 5 Der Torhüter entwickelt sich immer mehr zum Rückhalt des Teams. Verhinderte zweimal mit grandiosen Paraden den Rückstand. Zeigte sich auch auf fußballerischer Ebene verbessert. (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Xaver Schlager: 4 Die Entdeckung des Spieles. Riss mit seiner Dynamik die ganze Mannschaft mit. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Alessandro Schöpf: 2 Hatte man sich vom Schalke-Legionär spielerische Impulse erhofft, so wurde man enttäuscht. Es gelang ihm nicht, Arnautovic entscheidend in Szene zu setzen. Blieb auch sonst völlig farblos. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem) Peter Zulj: 3 Steigerte sich nach einer diskreten Vorstellung in Hälfte eins. Zeigte mehr Präsenz und Aktivität, versuchte bisweilen das Kombinationsspiel, aber nicht so stark wie bei den vergangenen Auftritten. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Kneisl) 1/12

Nach dem Wechsel, da war das Spiel ein bisschen besser. Und Österreich hatte auch Chancen. Und auch, wenn man wieder einmal über den Unparteiischen meckern könnte – nach einem wundervollen Seitfallzieher von Arnautovic war der Bosnier Sunjic mit dem Ellbogen am Ball – Elfer gab es keinen. Und den hätten die Österreicher wohl gebraucht, denn wieder einmal war das Fehlen eines wirklich torgefährlichen Stürmers eklatant – das konnte auch Arnautovic als Mittelstürmer nicht ändern.

„In der ersten Hälfte waren wir zu ungenau im Passspiel, auch wenn wir einige gute Umschaltmomente hatten, aber nicht gut genug“, sagte Teamchef Franco Foda, der aber auch gute Seiten sah: „In der zweiten Hälfte war es besser, da waren wir gut und hatten auch unsere Möglichkeiten. Aber in der letzten Zone, im Spiel nach vorne, da müssen wir besser werden. Das hat sich schon gezeigt. Aber auch, wenn jeder glaubt, dass Bosnien Fallobst ist. Die haben Qualität!“

Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen positiven Abschluss. „In Nordirland“, meinte Zulj, „wollen wir schon gewinnen.“