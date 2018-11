Facebook

Franco Foda trifft mit seiner Mannschaft am Donnerstag auf Bosnien-Herzegowina © APA/ROBERT JAEGER

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft biegt mit den Spielen am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina (20.45 Uhr) und am Sonntag in Belfast gegen Nordirland (18 Uhr) in die entscheidende Phase der Nations League ein. Für das ÖFB-Team ist in Gruppe 3 der Liga B vom ersten bis zum letzten Platz noch alles möglich.

Rang eins würde bedeuten, dass Österreich bei einem Scheitern in der EM-Qualifikation definitiv noch das Nations-League-Play-off als Hintertür zur EURO 2020 hätte. Außerdem wäre man bei der nächsten Auflage des neuen Bewerbs unter den Topteams in Liga A. Der zweite Platz würde einen Verbleib in der zweithöchsten Division zur Folge haben.