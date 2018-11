Facebook

Julian Baumgartlinger © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Kapitän Julian Baumgartlinger gibt in den Nations-League-Spielen am 15. November in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am 18. November in Belfast gegen Nordirland sein Comeback in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Leverkusen-Profi hatte die vergangenen vier Ländermatches wegen einer Knieverletzung versäumt. Sebastian Prödl fehlt hingegen wegen einer Muskelblessur.

Dafür scheint im von Teamchef Franco Foda am Dienstag bekannt gegebenen Kader Leipzig-Legionär Konrad Laimer auf, der so wie Xaver Schlager für das U21-EM-Play-off gegen Griechenland spielberechtigt wäre. Der im vergangenen Lehrgang nachnominierte Marc Janko (Lugano) steht auf der Abrufliste.