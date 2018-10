Facebook

Zwölf Monate bedingt plus Geldstrafe lautete das Urteil © Canori

Mit 2:1 endete am 2. Juni im ausverkauften Wörtherseestadion in Klagenfurt das Fußball-Freundschaftsspiel Österreich gegen Deutschland. Für einen deutschen Fußballfan ging das Match jetzt in die "Verlängerung" - am Landesgericht Klagenfurt. Der 33-Jährige war mit einem 50-köpfigen Fanclub im Juni zum Spiel angereist. Während der deutschen Nationalhymne erhob der Mann - laut einem Zeugen für etwa fünf Sekunden - die rechte Hand zum Hitlergruß. Der Zeuge - ein Streetworker, der für den Deutschen Fußballbund arbeitet - erstattete umgehend Anzeige. Bei der anschließenden polizeilichen Einvernahme hatte der Mann 1,3 Promille Alkohol im Blut.