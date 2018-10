Kleine Zeitung +

Bad Waltersdorf Thermenort freut die Imagewerbung durch das Nationalteam

Zum zweiten Mal in diesem Jahr bestritt das österreichische Fußball-Nationalteam seine Vorbereitung in Bad Waltersdorf. Obwohl der Ort an Trainingscamps gewöhnt ist, ist es für den Bürgermeister "etwas Besonderes".