Keine Einsätze"Brexit" für Prödl kein Thema

Sebastian Prödl ist im Nationalteam der Abwehrchef, bei Watford kommt er nicht zum Zug. An einen Klubwechsel denkt der Steirer aber (noch) nicht.

Sebastian Prödl © GEPA pictures

Er ist glücklich, das ist ihm anzusehen. "Das Lachen im Gesicht ist breiter geworden." Kein Wunder, seit 22. September ist Sebastian Prödl Vater einer Tochter, und damit hat das Leben an Leichtigkeit zugenommen, enorm.

Dabei ist sein berufliches Dasein derzeit empfindlich gestört. Der von Franco Foda als Abwehrchef reaktivierte Teamspieler kommt bei Watford weder in der Premier League noch im Ligacup zum Zug, er steht nicht einmal im Kader, aber an einen "Exit", der in diesem Fall auch ein "Brexit" sein könnte, denkt der Steirer nicht.

Er wünscht sich zwar nicht, dass sein Team verliert, aber er weiß, dass genau dieser Umstand seine Chancen erhöht. Nach einem unglaublichen Start mit vier Siegen und einem Remis ist der Lauf ins Stocken geraten. "Das kann schnell gehen. Der Konkurrenzkampf kann stärker werden, und ich bin überzeugt davon, dass sich meine Situation bessern wird." Schlechter, so der Nachsatz, könne es gar nicht mehr werden.

Mit ihm selbst habe die Vernachlässigung durch Trainer Javi Gracia, so glaubt Prödl, nichts zu tun. "Es ist eher so, dass andere bevorzugt werden." Mit 31 sehe er die Situation allerdings gelassener, als es noch mit 23 oder 24 der Fall gewesen wäre.

Würde er sich jetzt mit einem Vereinswechsel beschäftigen, könnte dies seine Leistung negativ beeinflussen. Momentan sehe er für das Team in dieser Hinsicht noch keine Gefahr. "Auf lange Sicht aber kann es sich schon auswirken, wenn man keine Spielpraxis hat", meint Prödl.

