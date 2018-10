Facebook

Florian Grillitsch könnte für die Fußball-Länderspiele am Freitag in Wien gegen Nordirland und am darauffolgenden Dienstag in Herning gegen Dänemark ausfallen. Der Hoffenheim-Legionär erlitt am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage seines Clubs gegen Eintracht Frankfurt eine Fußverletzung.

Ob er überhaupt ins Teamcamp in Bad Waltersdorf reisen wird, entscheidet sich erst nach einer Untersuchung am Montagnachmittag in Deutschland. Grillitsch, der in allen acht bisherigen Länderspielen unter Teamchef Franco Foda zum Einsatz gekommen ist, wäre nach David Alaba und Julian Baumgartlinger der dritte prominente Ausfall.