Nordirland gab den Kader für das Nations-League-Spiel gegen Österreicher am Freitag bekannt. Beim Testspiel der Österreicher am Dienstag gegen Dänemark dürfte Christian Eriksen fehlen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Einsatz von Christian Eriksen wackelt gewaltig © (c) AP (Antonio Calanni)

Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft wird im Testspiel am 16. Oktober in Herning gegen Österreich wohl ohne Topstar Christian Eriksen antreten. Der Tottenham-Mittelfeldspieler laboriert derzeit an einer Bauchmuskelverletzung und scheint deshalb nicht im Kader des WM-Achtelfinalisten auf.

Sollte bei Eriksen allerdings in den kommenden Tagen eine Besserung eintreten, könnte er laut Teamchef Aage Hareide noch vor dem Nations-League-Auswärtsspiel am Samstag gegen Irland nachnominiert werden. Gleiches gilt auch für Ajax-Amsterdam-Stürmer Viktor Fischer, dem im Moment eine Fußblessur zu schaffen macht.

Nordirland-Kader für die Nations-League-Spiele am Freitag in Wien gegen Österreich und am darauffolgenden Montag in Sarajevo gegen Bosnien-Herzegowina:

Tor: Michael McGovern (Norwich), Trevor Carson (Motherwell), Bailey Peacock-Farrell (Leeds)

Abwehr: Craig Cathcart (Watford), Jonny Evans (Leicester), Aaron Hughes (Hearts), Tom Flanagan (Sunderland), Conor McLaughlin (Millwall), Paddy McNair (Middlesbrough), Michael Smith (Hearts), Jamal Lewis (Norwich)

Mittelfeld: Steven Davis (Southampton), Niall McGinn (Aberdeen), Stuart Dallas (Leeds), Corry Evans (Blackburn), Shane Ferguson (Millwall), George Saville (Middlesbrough), Jordan Jones (Kilmarnock), Oliver Norwood (Sheffield United), Gavin Whyte (Oxford United)

Angriff: Kyle Lafferty (Glasgow Rangers), Liam Boyce (Burton), Josh Magennis (Bolton), Will Grigg (Wigan), Jamie Ward (Charlton)

Dänemark-Kader für das Nations-League-Spiel am Samstag in Dublin gegen Irland und das Testspiel am darauffolgenden Dienstag in Herning gegen Österreich:

Tor: Frederik Rönnow (Eintracht Frankfurt), Jonas Lössl (Huddersfield), Kasper Schmeichel (Leicester)

Feldspieler: Andreas Christensen (Chelsea), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jannik Vestergaard (Southampton), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich), Mathias Jörgensen (Huddersfield), Peter Ankersen (FC Kopenhagen), Simon Kjaer (FC Sevilla), Lasse Schöne (Ajax Amsterdam), Lukas Lerager (Girondins Bordeaux), Mike Jensen (Rosenborg), Pierre Emile Höjbjerg (Southampton), Thomas Delaney (Borussia Dortmund), Anders Christiansen (Malmö), Andreas Cornelius (Girondins Bordeaux), Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam), Martin Braithwaite (Middlesbrough), Pione Sisto (Celta Vigo), Yussuf Poulsen (RB Leipzig)