Der Auftakt für Österreich in die UEFA Nations League ist mit der Niederlage in Bosnien nicht nach Wunsch verlaufen. ÖFB-Teamchef Franco Foda berief für die anstehenden zwei Spiele aber nur einen Neuen ein. Gernot Trauner vom LASK.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franco Foda präsentiert den neuen Teamkader © GEPA pictures

Der Auftakt war mit der 0:1-Niederlage in Bosnien-Herzegowina nicht nach Wunsch - jetzt muss Österreichs Fußballnationalteam in der neuen UEFA Nations League nachlegen. Am 12. Oktober wartet da das Spiel in Wien gegen Nordirland, am 16. Oktober geht es auswärts gegen Dänemark. ÖFB-Teamchef Franco Foda nominierte seinen Kader - mit nur einer Neuerung.

"Ich war zufrieden mit den Spielern, sie haben sich gut präsentiert. Ich habe aber immer gesagt, dass es die Chance für alle gibt, sich ins Team zu spielen", sagte Foda zunächst. Der neue Name, der kommt ist Gernot Trauner und kommt vom Überraschungsteam LASK. "Er kann vor der Verteidigung spielen, kann in der Dreierkette spielen", begründete Foda. Dafür hat der Kader für die zwei Spiele nun auch 24 statt 23 Spieler.

ÖFB-Teamkader TOR: Heinz LINDNER (Grasshopper Club Zürich/CH; 21 Länderspiele), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg; 0), Richard STREBINGER (SK Rapid; 0) VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER; 65/13 Tore), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER; 66/1), Martin HINTEREGGER (FC Augsburg/GER; 33/3), Stefan LAINER (FC Red Bull Salzburg; 9/0), Sebastian PRÖDL (FC Watford/ENG; 71/4), Gernot TRAUNER (LASK; 0), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 6/0), Kevin WIMMER (Hannover 96/GER; 8/0) MITTELFELD: Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 13/1), Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz; 2/0), Stefan ILSANKER (RB Leipzig/GER; 31/0), Florian KAINZ (SV Werder Bremen/GER; 10/0) Valentino LAZARO (Hertha BSC/GER; 15/0), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER; 31/5), Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER; 10/5), Xaver SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 5/0), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER; 19/4), Peter ZULJ (SK Sturm Graz; 6/0) STURM: Marko ARNAUTOVIC (West Ham United/ENG; 74/19), Guido BURGSTALLER (FC Schalke 04/GER; 21/1), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 9/1) Auf Abruf: Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz; 2); Kevin DANSO (FC Augsburg/GER, 6/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 1/0), Georg MARGREITTER (1. FC Nürnberg/GER; 0), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 0), Marvin POTZMANN (SK Rapid; 0), Maximilian WÖBER (Ajax Amsterdam/NED; 3/0); Thomas GOIGINGER (LASK; 0), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 0), Thomas MURG (SK Rapid; 0); Stefan SCHWAB (SK Rapid; 1/0); Hannes WOLF (FC Red Bull Salzburg; 0); Deni ALAR (SK Rapid; 2/0), Lukas HINTERSEER (VfL Bochum/GER; 12/0), Marc JANKO (FC Lugano/CH; 66/28), Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 14/0)

Bei den Gegnern, die warten, sieht er Unterschiede: "Nordirland ist gut im Pressing, körperlich stark, kompakt. Und die Dänen, die haben schon Qualität im Herausspielen von hinten, waren ja auch bei der WM. Leicht wird es nicht", sagte der Teamchef, der auch die nach dem Bosnien-Spiel aufgetauchte Kapitänsfrage rund um Marko Arnautovic (noch) nicht öffentlich klären wollte. Der West-Ham-Legionär hatte nach dem Bosnien-Spiel besonders viel Kritik einstecken müssen. "Wer Kapitän wird, werden wir am Freitag sehen! Ich werde das, so wie ich es bisher immer getan habe - nämlich zunächst mit den Spielern besprechen."

Der LASK hat auch sonst die Aufmerksamkeit von Foda auf sich gezogen: "Klar ist es immer wichtig, dass die Mannschaft gut funktioniert, das ist beim LASK der Fall. Sie spielen guten, aggressiven Fußball, sind gut in der Saison. Ich habe neben Trauner auch Thomas Goiginger auf Abruf nominiert!"

Der Livestream zum Nachschauen: