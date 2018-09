Marko Arnautovic ist unbestritten der beste Fußballer Österreichs. Seine Premiere als Kapitän in Bosnien hat dem 29-Jährigen aus mehreren Gründen nicht gut getan. Teamchef Franco Foda sollte und dürfte auch reagieren.

© GEPA pictures

"Marko ist alt genug. Er weiß, was er tut.“ Das sagte Franco Foda, angesprochen auf das Foto von Marko Arnautovic mit Edin Dzeko, aufgenommen nach dem 0:1 in den Nachtstunden irgendwo in Sarajevo.

Gleich vorweg: Der West-Ham-Kapitän meldete sich nach dem Bosnien-Spiel – wie zwölf andere Spieler auch – wie vereinbart ab, war danach privat unterwegs.

Es soll dem 29-Jährigen erlaubt sein, das Nachtleben zu genießen, bevor ihn wieder der Abstiegskampf in England erwartet. Dazu unterstreicht das Bild des amikalen Miteinanders eines Bosniers mit einem Österreicher mit serbischen Wurzeln, dass Fußball Völker verbindet und nicht spaltet.

Dennoch muss man Arnautovic kritisieren. Auch wenn er unbestritten der beste Fußballer des Landes ist, darf man auch ihm eine

inferiore Partie verzeihen. Was verärgert, ist, dass er sich für Defensivarbeit zu schade war, wegen seiner Nachlässigkeit die Taktik geändert werden musste.

Und auch, wenn Arnautovic das Gegenteil behauptet: Offenbar war der Druck der Kapitänsbinde zu groß, er war ihm nicht gewachsen. Gegen Nordirland wird es Arnautovic wieder leichter haben.

Der Teamchef ist älter als Arnautovic, weiß noch besser, was er tut. Etwa, einen neuen Kapitän zu suchen.

