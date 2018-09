Warum das österreichische Fußball-Nationalteam den Auftakt der Nations League in Bosnien verpatzt hat und in welchen Bereichen es Aufholbedarf gibt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franco Foda hat viel zu tüfteln © APA/ROLAND SCHLAGER

Hängende Köpfe im rot-weiß-roten Team – die gab es in Zenica zuhauf zu sehen. Zu groß wiegt die Enttäuschung bei den Österreichern darüber, den Nations-League-Auftakt in Bosnien mit 0:1 verpatzt zu haben. Die Analyse zeigt, in welchen Punkten es noch Aufholbedarf gibt.

Die Suche nach dem Stamm

Die Qual der Wahl in Bezug auf den großen und ausgeglichenen Kader hat nicht nur Vorteile. Bei aller Flexibilität gilt es, einen groben Stamm zu finden, aber gleichzeitig die Bankdrücker ständig bei Laune zu halten, indem für sie zumindest die Hoffnung besteht, zum Zug zu kommen. Mit Michael Gregoritsch und Stefan Ilsanker bekamen zwei Akteure, die nicht zum Stamm gehören, die Chance. Sie nutzten sie nicht. Ilsanker wurde von Teamchef Franco Foda sogar scharf für sein Abwehrverhalten beim 0:1 kritisiert.

Verpatzter Nations-League-Start: ÖFB-Teamchef Foda zieht Bilanz

Auswärtsmisere

Österreich und Auswärtsspiel – das passt schon lange nicht mehr. Abgesehen von den Siegen gegen die Fußballzwerge Luxemburg (4:0), Moldawien (1:0) und Georgien (2:1) gab es gegen Wales (0:1), Irland (1:1), Serbien (2:3) keinen Sieg gegen Teams auf annähernd gleichem Niveau. Richtig überzeugen konnten die Österreicher zuletzt vor etwas mehr als drei Jahren beim 4:1 in Schweden. Ein starker Testgegner in der Fremde wäre sicher kein Fehler im Hinblick auf die Nations League gewesen. Das gab auch Foda zu.

Österreich - Bosnien: Die Einzelnoten der ÖFB-Spieler Heinz Lindner 2 Die Nummer eins der Österreicher zeigte sich einmal unsicher, wurde aber sonst nicht wirklich oft gefordert. War bei Abschlägen manchmal ungenau und hatte beim Gegentor keine Chance.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Stefan Ilsanker 2 Der souveräne Ausputzer der ersten 20 Minuten verlor in weiterer Folge Übersicht und Sicherheit und leistete sich etliche Patzer. Ein Fehlpass hätte beinahe schon vor der Pause zum 0:1 geführt.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Sebastian Prödl 2 Versuchte sich mit wechselndem Erfolg in seiner Rolle als lautstarker Abwehrchef. Spielte bisweilen genaue Pässe in die Spitze, ließ aber in der Defensive zu viel zu. War beim Gegentor nur Mitläufer. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Martin Hinteregger 3 Der routinierte Verteidiger war aus der Defensive heraus stets um die spielerische Linie bemüht. Die Sicherheit, die er üblicherweise ausstrahlt, wirkte diesmal nicht wie gewohnt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Stefan Lainer 2 Der emsige Arbeiter setzte seinen Fleiß diesmal nicht in fußballerische Energie um und blieb wirkungsarm. Erspielte sich auf der von den Bosniern zugestellten Seite kaum einen Freiraum.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Florian Grillitsch 3 Er war der Ruhepol im Spiel der Österreicher und verteilte kluge Pässe. Stark gegen den Ball, erkämpfte häufig die zweiten Bälle und machte die Räume eng, doch die zündende Idee fehlte. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Peter Zulj 3 Betrachtete das Match als Regisseur, die Lenkung des Spiels gelang aber nicht in erwünschtem Ausmaß. Bewies Kampfstärke, ist aber mit Fortdauer der Partie abgetaucht. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) David Alaba 2 Sein Können blitzte in einigen Momenten auf, doch der Bayern-Star wirkte auf der linken Seite diesmal sehr verloren. Stand oft im freien Raum, ohne den Ball zu erhalten. Schaltete sich auch zu wenig ein.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Valentino Lazaro 2 Er probierte das aggressive Gegenpressing, hatte aber wiederholt Abstimmungsprobleme. Was vielversprechend begann, endete letztlich weitgehend im Leerlauf. Verhinderte das 0:2.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Michael Gregoritsch 2 Der Stürmer lief viele leere Kilometer und strahlte kaum Gefahr aus. Blieb in seinen wenigen offensiven Aktionen glücklos. Sein Austausch war die logische Konsequenz der Erfolglosigkeit.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) Marko Arnautovic 1 Ein Weitschuss ist zu wenig. Verrichtete kaum Defensivarbeit und leitete mit einem Ballverlust den Gegentreffer ein. Er vermittelte für einen Kapitän auch die falsche Körpersprache.

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort) 1/11

Spielweise

Kritiker des jetzigen Teamchefs betonen noch heute, dass er bei Sturm viele Jahre zu sehr auf eine stabile Defensive Wert gelegt hätte. Die gerne als „fodaesk“ bezeichnete Spielweise täte dem Nationalteam gut. Wie der WM-Titel von Frankreich gezeigt hat, setzte sich am Ende diese Spielweise gegenüber den dominant agierenden Nationen (Brasilien, Deutschland) durch. Foda hält im ÖFB-Team davon aber (noch) nichts. Die Art und Weise, die Überlegenheit in Tore ummünzen zu wollen, wurde aber schon in der letzten WM-Qualifikation zum Stolperstein – auch für Ex-Teamchef Marcel Koller. Fodaesk statt kollerisch! Damit wäre die Variabilität im Spiel um eine Facette reicher.

Brüchigkeit

Einen schlechten Tag erwischen alle Mannschaften. „Wenn wir schon nicht gewinnen, dürfen wir nicht verlieren“, sagte Stefan Ilsanker. Die Kunst ist es, auch mit schlechten Leistungen zumindest einen Punkt mitzunehmen. Zu sehr ist es aber in der DNA der Österreicher verankert, schön spielen zu wollen, was nicht immer mit erfolgreichem Fußball einhergeht. Gerade in Bosnien war wieder einmal zu erkennen, dass das ÖFB-Team nur dann erfolgreich sein kann, wenn alle zehn Feldspieler eine Spielidee verfolgen – ganz egal, ob dies der spielerisch beschlagene Weg oder der Betonverbund mit hohen Bällen nach vorne ist. Weicht die Idee innerhalb des Teams ab, kommt es zu einer Brüchigkeit, die extrem verwundbar macht.

Das fehlende Puzzleteil

Bis auf Julian Baumgartlinger standen Foda alle Spieler zur Auswahl. Ausgerechnet der Kapitän ging aber in Bosnien an allen Ecken und Enden ab. Der 30-Jährige, der einen Innenbandriss auskuriert, versteht es nämlich, sich genau in solchen Partien, in denen es nicht rundläuft, die Schneid nicht abkaufen zu lassen, die Mitspieler mitzureißen. Das ist kein Vorwurf an Florian Grillitsch, der regelmäßig Topleistungen in Hoffenheim abliefert und dem die Zukunft mit Sicherheit gehört. Aber Baumgartlinger hat im Vergleich zu Grillitsch knapp sechs Mal so viele Länderspiele, geht als Kapitän nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon voran und beherrscht das Schaltzentrum dank seiner Routine wie kein Zweiter.

Eindrucksvoll lässt sich das auch in Leverkusen (zwei Niederlagen zum Saisonauftakt) feststellen, wo ohne ihn die Stabilität komplett abhandengekommen ist. Bitter: Baumgartlinger wird auch das nächste Nations-League-Heimspiel gegen Nordirland am 12. Oktober verpassen.

Für diese Partie und jene gegen Bosnien am 15. November, die beide im Wiener Ernst-Happel-Stadion ausgetragen werden, sind 13.000 Abos verkauft worden. Es ist zu befürchten, dass das Stadion nicht einmal halb voll sein wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.