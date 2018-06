Der ORF überträgt am Sonntag sowohl das Finale von Dominic Thiem in Paris, das Länderspiel zwischen Österreich und Brasilien und vieles mehr. Eine Übersicht.

Der ORF zeigt am Sonntag unter anderem das Länderspiel Highlight zwischen Österreich und Brasilien in Wien © GEPA pictures

Am kommenden Sonntag kommen österreichische Sport-Fans voll auf ihre Kosten. Mit dem Golf-Schlusstag bei den Shot Clock Masters in Atzenbrugg, dem Fußball-Testspiel-Highlight zwischen Österreich und Brasilien, dem erstmaligen Auftritt von Dominic Thiem in einem Grand-Slam-Finale, dem Formel-1-Rennen und vielem mehr wird allerhand geboten.

Der Überblick über das gesamte Sportprogramm des ORF am Sonntag:

11.55 Uhr: Golf, Shot Clock Masters in Atzenbrugg (ORF Sport+)

Golf, Shot Clock Masters in Atzenbrugg (ORF Sport+) 14.58 Uhr: Tennis, French-Open-Finale, Thiem - Nadal (ORF 2)

Tennis, French-Open-Finale, Thiem - Nadal (ORF 2) 15.55 Uhr: Fußball, Österreich - Brasilien (ORF eins)

Fußball, Österreich - Brasilien (ORF eins) 16 Uhr: Handball, WM-Quali-Play-off Weißrussland - Österreich (ORF Sport+)

Handball, WM-Quali-Play-off Weißrussland - Österreich (ORF Sport+) 17.45 Uhr: Formel E, Rennen in Zürich

Formel E, Rennen in Zürich 19.35 Uhr: Formel 1, Rennen in Montreal

