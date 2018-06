Facebook

Marko Arnautovic © APA/ROBERT JAEGER

Österreichs Offensivzauberer Marko Arnautovic trägt im Team-Camp in Bad Tatzmannsdorf einen gipsähnlichen Verband. Der West-Ham-Legionär, an dem angeblich Manchester United reges Interesse haben soll, zog sich beim Training ohne Fremdeinwirkung kleine Absplitterungen am Mittelhandknochen zu. Einem Einsatz gegen Brasilien am Sonntag steht aber nichts im Wege. "Ich spiele ja nicht mit den Händen sondern mit den Füßen", sagt Arnautovic, der damit klar signalisiert, einsatzbereit zu sein.

Probleme könnte Arnautovic aktuell nur haben, eine Unterschrift unter den Vertrag mit Manchester United zu legen. Das (nicht ernst gemeinte) Gerücht, dass sich der England-Legionär die Verletzung zugezogen hat, weil er beim öffentlichen Training am Mittwoch jedem einzelnen Fan ein Autogramm gab, wollte Arnautovic nicht bestätigen.

SOCCER - AUT vs BRA, test match Foto © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

