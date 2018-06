Das ÖFB-Team hat seine Zelte in Bad Tatzmannsdorf aufgeschlagen. Deutschland-Videos sollen für Brasilien motivieren. Neymar sorgt für Respekt, sein Marktwert für Kopfschütteln.

Franco Foda führt seine Männer aus dem Wald © (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER)

Nach zwei freien Tagen der Erholung hat Teamchef Franco Foda wieder zu einer Trainingseinheit gebeten. Dieses Mal hat der ÖFB sein Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf aufgeschlagen. Der 2:1-Erfolg von Klagenfurt gegen Deutschland schwingt aber noch immer nach. "Wir werden uns noch einmal Videos von dieser Partie ansehen. Einige Dinge haben wir richtig gut gemacht", meinte Foda. Die guten Aspekte wie aktiv im Ballbesitz zu sein sowie mutig und entschlossen dem Gegner gegenüberzutreten wird auch gegen Brasilien, dem Sonntags-Gegner entscheidend sein. Foda: "Außerdem hoffen wir auf das Publikum im Rücken, wie in Klagenfurt."

Die Testspiele seien für das ÖFB-Team auch im Hinblick auf die im Herbst beginnende Nations League wichtig. "Ich mache mir natürlich Gedanken. Einerseits will ich alle Spieler zum Einsatz bringen. Allerdings hat die Mannschaft gegen Deutschland dermaßen gut funktioniert, dass ich das nicht auseinander reißen wollte. Es ist aber wichtig, dass ich die Spieler im Training sehe und ihre Einstellung mitbekomme." Hinsichtlich Torhüter will sich Foda weiterhin nicht aus der Reserve locken lassen. Eine klare Nummer Eins sei zwar das Ziel. Aber: "Es stehen vier Leute zur Auswahl. Wer am Sonntag spielt, werde ich noch nicht verraten."

Großes Thema im Nationalteam ist natürlich der brasilianische Superstar Neymar. Nun steht bei ihm sogar ein Wechsel zu Real Madrid im Raum. Foda: "Ich gehe schon davon aus, dass er spielen wird." Der Teamchef betont aber: "Wir sind in der Lage, auch ihn zu entschärfen." Neymars Marktwert von kolportierten 200 Millionen Euro steht Foda kritisch gegenüber: "Es gibt in gewissen Gegenden Hungersnöte. Kein Spieler auf der Welt ist 200 Millionen wert. Das ist nicht gerechtfertigt. Auch wenn viele glauben, dass mit Merchandising das Geld retour kommt."