In Bad Tatzmannsdorf bereitet sich das ÖFB-Team auf das Kräftemessen mit Brasilien am Sonntag vor.

Marko Arnautovic war ein begehrtes Fotomotiv in Bad Tatzmannsdorf © Michael Lorber

Das österreichische Nationalteam steckt mitten in den Vorbereitungen für das freundschaftliche Länderspiel am Sonntag in Wien gegen Brasilien (16 Uhr). In Bad Tatzmannsdorf bereitet das Trainerteam rund um Teamchef Franco Foda die rot-weiß-rote Mannschaft auf einen der Höhepunkte des Jahres 2018 vor - die Fans hingegen erlebten schon am heutigen Mittwoch ein richtiges Highlight.

Wahre Volksfeststimmung herrschte in Bad Tatzmannsdorf, wo ein mehr als 100-minütiges öffentliches Training stattgefunden hat. Die gute Laune der rund 600 Schaulustigen hat sich schließlich auch auf das Team übertragen, das nach dreitägiger Pause vollzählig am Training teilgenommen hat.

Die Fans, darunter viele Kinder, haben ihre Idole angefeuert und sehnsüchtig auf Autogramme gewartet. Und dieselbe Ausdauer, die die Spieler schon im Duell gegen Deutschland bewiesen haben, haben sie auch in Bad Tatzmannsdorf gezeigt: Ausnahmslos alle Anliegen, egal ob Autogramm oder Selfie, wurden erfüllt. Die begehrtesten Autogrammschreiber und Fotomotive waren an diesem Abend Marko Arnautovic und Franco Foda - der Offensivspieler und der Teamchef haben das Trainingsgelände als Letzte verlassen.

