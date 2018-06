Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Österreich ist unter Franco Foda weiter ohne Fehl und Tadel. Der Teamchef hat an den richtigen Schrauben gedreht, damit das Nationalteam wieder sehenswert ist.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Ein Glas Rotwein gönnte sich Franco Foda nach dem historischen 2:1-Triumph gegen Deutschland. Österreichs Teamchef genoss den Erfolg gegen sein Heimatland. An reichlich Schlaf war nicht zu denken. Wer glaubt, dass der Deutsche aber wieder in seinem Element war und schon zu später Stunde im Hotel Videostudium betrieben hat, täuscht sich. „Ich bin schon verrückt, aber so verrückt bin ich auch wieder nicht“, sagt Foda augenzwinkernd. Einen Rekord hat der 51-Jährige auf jeden Fall schon sicher. Mit seinem fünften Sieg im fünften Spiel als Teamchef hat er die Bestmarke aus dem Jahr 1982 (Georg Schmidt/Felix Latzke) eingestellt. Warum dieser Erfolgslauf möglich ist?

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.