Österreich überraschte in Klagenfurt mit einem 1:2-Testspielsieg gegen Deutschland. Hier finden Sie einen Überblick über internationale Pressestimmen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mario Gomez und seine Kollegen waren nach dem 1:2 gegen Österreich enttäuscht © GEPA pictures

Vor allem den deutschen Medien hat das 1:2 ihres Nationalteams gegen Österreich in Klagenfurt nicht geschmeckt. Vielerorts wurde nach der fünften DFB-Niederlage in Folge von einer Krise gesprochen:

Deutschland

Bild: "Der ganz schwache Auftritt beim 1:2 in Österreich passt Jogi Löw (58) ganz und gar nicht. Nach dem Abpfiff attackiert er seine Mannschaft ungewöhnlich hart und macht so klar: In Russland muss mehr kommen!"

Kicker: "DFB verspielt Özils Führungstor. Aufgrund eines Unwetters begann die Partie mit gut eineinhalbstündiger Verspätung, dann feierte Neuer ein ansprechendes Comeback - andere konnten beim 1:2 aber gerade in der zweiten Hälfte keine Werbung für sich machen."

FAZ: "Warnschuss für deutsche Elf bei Neuer-Comeback. Ein schweres Unwetter sorgt fast für die Absage des WM-Testspiels in Österreich. Als doch noch gespielt wird, zeigt sich: Es gibt noch viel zu tun für die deutsche Mannschaft."

Spiegel: "Deutschland verliert bei Neuer-Comeback Die gute Nachricht für den DFB: Manuel Neuer konnte spielen und zeigte gute Paraden. Die schlechte Nachricht: Zum ersten Mal seit 32 Jahren unterlag Deutschland wieder Österreich."

Süddeutsche Zeitung: "DFB-Team verliert, Neuer überzeugt."

Schweiz

Blick: "Neuer-Comeback geht gegen Österreicher in die Hosen!"

Berner Zeitung: "Deutschland taucht gegen Österreich. Manuel Neuer kehrt ins Tor zurück, doch Deutschland verliert das Duell der Nachbarn."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Der Bayern-Torwart spielte acht Monate nach seiner Verletzung das erste offizielle Spiel: Er zeigt eine gute Form, kassierte aber zwei Tore und die Deutschen verlieren 2:1."

La Repubblica: "Deutschland fällt in Österreich. (...) Das Team holt einen historischen Erfolg: Österreich hatte Deutschland seit 1986 nicht mehr besiegt."

Frankreich

L'Equipe: "Deutschland geht baden gegen Österreich. Mit einer umgeänderten Mannschaft, in der Manuel Neuer zurückkehrte, verlor der Weltmeister am Samstag im Testspiel gegen Österreich mit 1: 2."

Spanien

Mundo Deportivo: "Deutschland verliert bei der Rückkehr von Neuer gegen Österreich. Özil avancierte zum Weltmeister, aber die Mannschaft von Franco Foda war in der zweiten Halbzeit überlegen und entschied das Spiel Dank Hinteregger und Schöpf für sich."

England

The Sun: "Deutschland ist nach der ersten Niederlage gegen Österreich seit 32 Jahren in der Krise. Fünf verlorene Spiele in Folge bedeuten die längste Niederlagen-Serie seit 1988."

BBC: "Das Comeback des deutschen Nationalspielers Manuel Neuer endete mit einer Niederlage gegen Österreich in einem Freundschaftsspiel mit 105 Minuten Verspätung wegen starken Regens in Klagenfurt."

Daily Mail: "Neuers Rückkehr beflügelt Deutschland nicht, da der Weltmeister nach einer zweistündigen Hagelsturm-Verspätung überraschend von Österreich bezwungen wurde."