Jubel in rot-weiß-rot: Julian Baumgartlinger, Marko Arnautovic und David Alaba (von links) © GEPA pictures

Marko Arnautovic hat nach der eindrucksvoll absolvierten Bewährungsprobe gegen Weltmeister Deutschland (2:1) für die Zukunft der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ein gutes Gefühl. Auf dem Level der Deutschen sei man zwar trotz des Sieges, mit dem man die längste Siegesserie der Geschichte eingestellt hat, noch nicht. "Aber wir sind auf einem guten Weg", meinte Arnautovic. "Wir sind am Reifen."

Fünf Siege hat die ÖFB-Auswahl in fünf Spielen unter Teamchef Franco Foda geholt. "Wir können trotzdem noch sehr viel an uns arbeiten", sagte Arnautovic. "Aber wenn wir so weitermachen, denke ich, werden die nächsten Turniere gut ausschauen für uns." Die EM-Teilnahme 2020 ist das erklärte Ziel.

Den Erfolg gegen Deutschland will sich der 29-Jährige nicht kleinreden lassen. "Es gibt Leute, die sagen, Deutschland hat nicht mit der ersten Elf gespielt, die sagen, die Deutschen haben vielleicht nicht mit 100 Prozent gespielt, die wollen sich nicht verletzten. Aber es sind trotzdem die Deutschen", betonte Arnautovic. "Trotzdem sind Spieler am Platz gestanden, die Weltklasse-Niveau spielen."

Österreich setzte ihnen vor allem in der zweiten Hälfte mit Pressing zu. "Ich glaube, dass Deutschland trotzdem immer noch Favorit ist bei der WM", meinte Arnautovic. Der West-Ham-Stürmer war vor dem Spiel wegen eines am Mittwoch gegen Russland (1:0) erlittenen Schlages auf das Schienbein fraglich gewesen. Er spielte trotz Tabletteneinnahme unter Schmerzen und bekam neuerlich etwas ab. "Ich kann mit Schmerzen umgehen", versicherte der Wiener.