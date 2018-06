''Viel schlecht gemacht''Kimmich sieht schwarz für Deutschland bei der WM

Facebook

SOCCER - AUT vs GER, test match © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Genau wie DFB-Teamchef Joachim Löw redete Bayern-Superstar Joshua Kimmich nach der 1:2-Testspielniederlage in Klagenfurt gegen Österreich nicht um den heißen Brei herum. "Österreich hat absolut verdient gewonnen", sagte der rechte Außenverteidiger.

Die Gründe sind vielschichtig, Fakt ist aber, dass Kimmich bis auf den Comeback-gebenden Manuel Neuer ("Es ist absolut beeindruckend, was er nach dieser langen Verletzungspause abliefert. Egal ob mit den Händen oder mit den Füßen, er ist überragend") keine Lobeshymnen verteilte. "Wir haben ziemlich viel schlecht gemacht. Wir haben wenige Torchancen herausgespielt und sind nicht ins Spiel gekommen. Mit Ballverlusten haben wir den Gegner stark gemacht", analysierte der 23-Jährige. "Österreich hat an sich geglaubt, ist aggressiv angelaufen. In der zweiten Hälfte haben wir kein Mittel mehr gefunden."

Für die WM hofft der Deutsche auf eine Leistungsexplosion. "Wir müssen jetzt einmal darüber nachdenken, dass wir von den vergangenen fünf Spielen keines gewonnen haben. Wenn wir bei der WM erfolgreich sein wollen, müssen wir Spiele gewinnen. Dafür müssen wir aber einiges besser machen", sagte Kimmich. "Wichtig ist, dass jeder bei sich selbst anfängt, zu bohren, was er nicht so gut gemacht hat. Wenn jeder etwas oben drauf packt, dann werden wir auch als Mannschaft wieder besser aussehen."

David Alaba zeigt Repsekt

Blöde Sprüche von seinem Klubkollegen David Alaba musste sich Kimmich übrigens nach Spielende nicht anhören: "David weiß ja auch, wie es sich anfühlt, zu verlieren. Da tritt keiner oben drauf. Er hat mir nur alles Gute für die WM gewünscht."

