Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nina Neuer, Ehefrau von Deutschland-Torhüter Manuel Neuer mit Kärntner Wurzeln, ließ sich das Spiel in Klagenfurt nicht entgehen © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Wenn nichts mehr hilft, dann muss Schokolade her. Spätestens als das Küchenpersonal in den Räumlichkeiten der wirklich Wichtigen süße Köstlichkeiten zur Beruhigung der Nerven kredenzte, war allen bewusst: Die Lage ist ernst. Man kann schon von Glück reden, dass DFB-Präsident Reinhard Grindel etwas verloren auf sein Handy starrte. Denn hätte er seinen Blick in Richtung Wörthersee gerichtet, Klagenfurter wissen dies als Wetterseite zu deuten – er hätte wohl sofort die Abreise veranlasst. Zuvor war der Funktionär noch frohen Mutes gewesen: „Es ist der richtige Gegner, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort“, schwärmte Grindel, der sich als Fan von Bad Kleinkirchheim zu erkennen gab.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.