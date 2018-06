Facebook

Franco Foda führte das ÖFB-Team zum siebenten Sieg in Folge © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Das österreichische Nationalteam hat mit dem 2:1 in Klagenfurt nicht nur seine 32-jährige Durststrecke gegen Deutschland beendet, sondern auch zwei Rekorde eingestellt: Sieben Siege in Serie und fünf seit dem Amtsantritt von Teamchef Franco Foda sind jeweils Bestmarken in der ÖFB-Geschichte.

Sieben Siege nacheinander hatte das ÖFB-Team bisher erst einmal eingefahren - von 1933 bis zur WM 1934. Den Startrekord zu Beginn einer neuen Teamchef-Ära, den Foda mit seinen fünf vollen Erfolgen einstellte, hatten Georg Schmidt und Felix Latzke 1982 markiert. Nächsten Sonntag (10. Juni) stehen die Serien in Wien gegen Rekordweltmeister Brasilien auf dem Prüfstand.

Die längsten Siegesserien zu Beginn neuer Amtszeiten österreichischer Fußball-Teamchefs:

1. Georg Schmidt/Felix Latzke 1982 - 5 Siege (24. März 1982 - 21.

Juni 1982): gegen Ungarn 3:2 (a), Tschechoslowakei 2:1 (h),

Dänemark 1:0 (h), Chile 1:0 (WM), Algerien 2:0 (WM)

. Franco Foda 2017/18 - bisher 5 Siege (seit 14. November 2017):

gegen Uruguay 2:1 (h), Slowenien 3:0 (h), Luxemburg 4:0 (a),

Russland 1:0 (h), Deutschland 2:1 (h)

3. Franz Putzendopler 1948 - 3 Siege (18. April 1948 - 30. Mai 1948):

gegen Schweiz 3:1 (h), Ungarn 3:2 (h), Türkei 1:0 (a)

. Erich Hof 1982 - 3 Siege (22. September - 17. November 1982):

gegen Albanien 5:0 (h), Nordirland 2:0 (h), Türkei 4:0

(h/alle EM-Q)

Österreich - Deutschland: Die Noten Jörg Siebenhandl: 4 Schaute beim 0:1 mit einem missglückten Abschlag nicht gut aus – Mesut Özil bestrafte diesen Fehler sofort. Danach stand der Sturm-Schlussmann aber seinen Mann und wirkte ganz sicher. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek) Aleksandar Dragovic: 4 Auf halbrechter Abwehrposition zeigte Dragovic wie seine Nebenleute eine tadellose Leistung. Egal, welcher deutsche Angreifer sich versuchte: Alle scheiterten am 27-Jährigen. (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Sebastian Prödl: 4 Der baumlange Abwehrchef ließ gegen die deutsche Offensivqualität kaum etwas anbrennen. In der Dreierkette, die oft zu einer Fünferkette wurde, teilte der Steirer seine Mitspieler gut ein. (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER) Martin Hinteregger: 4 Beim 0:1 brachte der Innenverteidiger seinen Tormann in Bedrängnis. Ansonsten war es eine starke Partie des Kärntners – gekrönt durch einen sehenswerten Volleytreffer zum 1:1-Ausgleich. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner) Stefan Lainer: 4 Hatte mit Flügelflitzer und Edelzangler Leroy Sane immer wieder seine Problemchen. Im zweiten Durchgang ging wie beim Rest der Mannschaft mehr, legte das 2:1 mustergültig vor. (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR) Julian Baumgartlinger: 4 Der Kapitän der rot-weiß-roten Mannschaft war wie so oft zuvor der Motor im zentralen Mittelfeld. An ihm gab es kaum ein Vorbeikommen, leitete zudem das 2:1 sehenswert ein. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler) Alessandro Schöpf: 5 Auf der Außenbahn agierte der Tiroler fleißig, stellte seine deutschen Gegenspieler öfters vor große Herausforderungen. Wie schon gegen Russland jubelte der 24-Jährige über einen Treffer. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber) Florian Grillitsch: 4 Neben Baumgartlinger der Antreiber und Abräumer im zentralen Mittelfeld der Österreicher. Der Hoffenheimer stellte unter Beweis, weshalb er in der Liga des Weltmeisters Stammspieler ist. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler) Peter Zulj: 5 Erneut eine bärenstarke Leistung des Mittelfeld-Akteurs. Der Sturm-Spieler gab defensiv keinen Ball verloren und offensiv stellte er auch einen Manuel Neuer vor einige Probleme. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Marko Arnautovic: 5 Der England-Legionär zeigte einmal mehr, dass er aus dem Spiel der Österreicher nicht wegzudenken ist. Körperlich präsent, technisch stark, aber ohne Erfolg im Torabschluss. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber) David Alaba: 4 Dem Bayern-Profi war anzumerken, dass er im Spiel gegen einige seiner Kollegen alles zerreißen wollte. Agierte bemüht, vor allem im zweiten Durchgang mit viel Zug nach vorne. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner) 1/11

Die längsten Siegesserien des österreichischen Fußball-Nationalteams:

7 Siege (10. Dezember 1933 - 31. Mai 1934) - gegen Niederlande

1:0 (a), Italien 4:2 (a), Schweiz 3:2 (a), Ungarn 5:2 (h),

Bulgarien 6:1 (h/WM-Q), Frankreich 3:2 n.V. (WM), Ungarn 2:1 (WM)

7 Siege (seit 6. Oktober 2017) - gegen Serbien 3:2 (h/WM-Q), Moldau

1:0 (a/WM-Q), Uruguay 2:1 (h), Slowenien 3:0 (h), Luxemburg

4:0 (a), Russland 1:0 (h), Deutschland 2:1 (h)

6 Siege (10. November 1976 - 30. April 1977) - gegen Griechenland

3:0 (a), Malta 1:0 (a/WM-Q), Israel 3:1 (a), Griechenland 2:0 (h),

Türkei 1:0 (h/WM-Q), Malta 9:0 (h/WM-Q)

6 Siege (30. April 1997 - 11. Oktober 1997) - gegen Estland 2:0 (h),

Lettland 3:1 (a), Estland 3:0 (a), Schweden 1:0 (h), Weißrussland

1:0 (a), Weißrussland 4:0 (h/alle WM-Q)