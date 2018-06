Facebook

15.30 Uhr: Der offizielle ÖFB-Shop ist für den Fan-Ansturm bereit

Die Kärntner Fans haben jetzt letztmals für längere Zeit die Chance, Fanartikel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zu kaufen.

Hier sind die Preise:

Nationalteam-Trikot: 90 Euro

Team-T-Shirt: 25 Euro

Fan-Schal Österreich/Deutschland: 15 Euro

Kappe: 25 Euro

Kaffee-Tasse: 10 Euro

Foto ©

15 Uhr: Das Spiel ist längst ausverkauft. 29.200 Besucher werden erwartet. Der Andrang aus Deutschland hält sich in Grenzen. Für den Gästesektor wurden nur rund 500 Tickets verkauft.

Auch der ZDF nimmt das freundschaftliche Länderspiel gegen uns Ösis vor der WM scheinbar nur im Vorbeigehen mit. Während der ORF wie gewohnt auf die Fachmeinung von Herbert Prohaska setzt, ist beim ZDF wie sonst üblich diesmal kein Experte à la Oliver Kahn mit dabei.

DFB-Team: Die Deutschen checken ein 1/12

14.30 Uhr: So richtig lange plant der DFB-Tross nicht, in Österreich zu bleiben. Um 12.50 Uhr ist die AUA-Maschine aus Bozen in Klagenfurt gelandet. Um 21.50 Uhr geht es für "die Mannschaft" wieder retour.

Ländermatch: Die Deutschen sind in Klagenfurt gelandet +

In den neun Stunden dazwischen sieht der Plan zirka so aus:

13 Uhr: Fahrt vom Flughafen zum Hotel

13.30 Uhr: Einchecken, Essen, Nachmittagsschläfchen

16 Uhr: Abfahrt zum Stadion

17.15 Uhr: Aufwärmen

18 Uhr: Spiel

20.15 Uhr: Pressetermine

21 Uhr: Fahrt zum Flughafen

21.50 Uhr: Abflug nach Bozen

14 Uhr: Parkmöglichkeiten:

Via Autobahnabfahrt Klagenfurt West/Minimundus : Autobahnparkplatz, Minimundus, Minimundus P+R, „Wiesenparkplatz“ Villacher Straße vis á vis Minimundus.

Der Messeparkplatz West (Einfahrt Florian-Gröger-Straße) ist ab 14.30 Uhr geöffnet. Die Haltestelle für den Shuttle zum Stadion heißt „Messe West“ und liegt direkt in der Florian-Gröger-Straße.

In der Nähe des Stadions stehen beim Parkplatz Lakeside-Park ab 14.30 Uhr Parkplätze zur Verfügung. Von hier sind es rund 10 bis 15 Gehminuten zum Stadion. Aber Achtung: es ist kein Shuttle-Service verfügbar.

Verbotene Gegenstände

Stockschirme, Glas- und/oder PET-Flaschen etc. dürfen heute nicht ins Stadion mitgenommen werden, ebensowenig „Selfie-Sticks“ und Doppelhalter. Knirpse sind erlaubt. Transparente und Banner dürfen bis zu einer Größe von maximal 2 x 1 Meter mitgebracht werden.