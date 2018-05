Facebook

Foda und Tschertschessow © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Franco Foda über...

… das Camp. Wir sind sehr zufrieden, wir haben gute Trainingsbedingungen, fühlen uns hier wohl. Die Mannschaft hat gut mitgezogen. In den letzten zwei Tagen haben wir uns auf die Taktik konzentriert. Ich denke, dass wir gut vorbereitet sind und wir ein gutes Spiel sehen werden.

… Russland. Die Mannschaft bereitet sich auf die WM vor. Sie werden tolle Unterstützung erhalten. Jeder hat noch die Chance auf die WM und jeder wird alles geben. Sie beherrschen das Umschaltspiel, zeigen gutes Gegenpressing. Da müssen wir Lösungen finden.

Foto © APA/EXPA/JOHANN GRODER

… Tschertschessow. Wir haben oft gegeneinander gespielt. Im ÖFB-Cup als Trainer, als ich die Amateure betreut habe. In der schwierigen Zeit hat er mir erklärt, er habe noch Luft zum Atmen.

… die Fitness bei Alaba. Wir müssen heute das Training abwarten. Fakt ist, dass er in den letzten zwei Einheiten nicht dabei war. Wir werden morgen kurz vor dem Spiel über einen Einsatz entscheiden. Wenn er sagt, er fühlt sich nicht voll fit, dann wird er nicht spielen.

… universell einsetzbare Spieler. Wichtig wird sein, dass wir während des Spiels etwas verändern können. Dementsprechend werde ich die Spieler positionieren. Wir werden an der Taktik mit Ball noch feilen.

… Entwicklung. Wir haben uns bisher nur auf Russland fokussiert. Wichtig sind unsere Auftritte, weniger die Ergebnisse. Für mich gibt es aber keine Testspiele.

… Champions-League-Finale. Es gab keine neuen Erkenntnisse. Auch auf dem höchsten Niveau entscheidet etwas das Glück. Real übersteht in einem Spiel schwierige Situationen und lässt sich nicht vom Gegner beeinflussen.

... den Spaßfaktor im Team. In der letzten Zone im Angriff haben die Spieler alle Freiheiten. Es ist wichtig, dass man den Spielern Freiraum gibt. Spaß gehört zu jeder Sportart dazu.

... Konkurrenzkampf. Jeder möchte spielen. Es spielen immer die Besten. Vielleicht gibt es morgen schon die eine oder andere Überraschung.



Stanislaw Tschertschessow über...

Foto © GEPA pictures

… Innsbruck. Ich fühle mich zuhause hier. Es ist wie in alten Zeiten, und in der Kabine bin ich schon auf meinem Platz gesessen. Es fühlte sich an wie gestern.

… das morgige Spiel. Wir haben unterschiedliche Ausgangslagen. Ich bin guter Dinge. Wir wollen gewinnen.

… das ÖFB-Team. Mit Franco haben sie ein paar Spiele absolviert, mit verschiedenen Systemen. Wenn ein neuer Trainer kommt, gibt es Emotionen. Die Mannschaft ist gut drauf.

… Foda. Wir haben gegeneinander gespielt, ich habe das Pokalspiel gewonnen. Unter Franco hat Sturm Graz immer gut gespielt. Kaiserslautern war für ihn die falsche Richtung. Franco macht einen guten Job und er ist ein guter Kollege.

… eine mögliche Niederlage gegen Österreich. Ich denke nicht in der Kategorie "wenn". Wir werden unser Bestes geben. Österreich hat tatsächlich in Innsbruck noch nie verloren. Aber einmal ist immer das erste Mal.

… den russischen Kader. Das Gerüst steht. Aber wir sammeln schon lange Daten über die Spieler. Es geht um die Fitness, nicht um Namen.

... Champions-League-Finale. Real war von den letzten vier Spielen in drei Partien nicht die bessere Mannschaft, sie haben aber gewonnen. Das ist Qualität. In diesem Spiel war ich Liverpool-Fan.

... Wladimir Putin. Den ersten direkten Kontakt mit Putin gab es 2002. Wenn er Zeit und Lust hat, kann er gerne zu uns ins Trainingscamp kommen. Er entscheidet das.