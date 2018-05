Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teamchef Franco Foda mit Co-Trainer Kristl © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Das österreichische Fußball-Nationalteam will die

positive Entwicklung unter Neo-Teamchef Franco Foda in den drei anstehenden Testspielen fortsetzen. Wie viel der Deutsche am Mittwoch (20.45 Uhr/live ORF eins) in Innsbruck gegen Russland und danach gegen Deutschland und Brasilien experimentieren wird, ist offen. Es dürfte ihm aber sein gesamter 26-Mann-Kader zur Verfügung stehen.

Topstar David Alaba hatte am Sonntag in Schwaz ein Training ausgelassen, am Montag zeigte er sich trotz seiner zuletzt vom Rücken in den Oberschenkel ausstrahlenden Muskelprobleme zuversichtlich. "Ich werde mich reinfühlen Tag für Tag, dann werden wir sehen", sagte der 25-Jährige von Bayern München. Ziel sei es, bei allen drei Tests dabei zu sein. "Es sind coole und schöne Spiele gegen Gegner, wo jeder Fußball spielen möchte, wofür wir als Fußballer auch am Platz stehen und hart arbeiten."

Alaba möchte der Mannschaft helfen, auf das nächste Level zu kommen. "Ich denke, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Es ist eine sehr positive Entwicklung unter dem neuen Trainer. Diese Entwicklung wollen wir weitergehen." Alaba will vorangehen. "Mein Ziel war immer Verantwortung zu übernehmen, speziell am Platz. Ich möchte weiterhin als Führungsspieler wachsen, aber die Erfahrung speziell auch an jüngere Spieler weitergeben."

Alaba mit Fans im Team-Trainingslager Foto © (c) APA/EXPA/JOHANN GRODER (EXPA/JOHANN GRODER)

Im Kader hat sich unter Foda ein schrittweiser Umbau vollzogen. Mittlerweile sind elf Akteure aus der heimischen Bundesliga darin zu finden. Die jungen Kräfte kommen durch die Akademien technisch besser ausgebildet zum Team als früher, meinte ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger. Anpassungsschwierigkeiten im Training gibt es kaum. "Sie können das Tempo sofort gehen."

Das ÖFB-Team absolvierte am Montagnachmittag seine letzte Einheit in Schwaz, bevor es für das Russland-Spiel nach Innsbruck ging. Baumgartlinger meldete sich nach seiner in der letzten Saisonrunde für Bayer Leverkusen erlittenen Knieblessur fit. "Ich bin Richtung 100 Prozent unterwegs", sagte der Mittelfeldspieler, auch wenn er die Verletzung noch leicht spüre. "Die Stabilität ist da, ich fühle mich gut."