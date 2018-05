Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Will wieder den Titel: DFB-Bundestrainer Jogi Löw © APA/AFP/MIGUEL MEDINA

Am 2. Juni trifft Österreichs Fußball-Auswahl in Klagenfurt auf Weltmeister Deutschland. Für die Mannschaft von Jogi Löw handelt es sich dabei um ein Vorbereitungsspiel, "in dem die Beine wohl müde sein werden", wie der Bundestrainer bei seiner ersten Pressekonferenz anlässlich des Trainingslagers des DFB-Teams in Südtirol erklärte. "Das war immer so und wird auch diesmal nicht so sein." Erst das Auftaktspiel bei der WM in Russland zählt wirklich. "Wichtig wird sein, dass zum Start gegen Mexiko die Frische da ist", meinte Löw.

Das Programm bei den Deutschen klar auf die erfolgreiche Titelverteidigung ausgerichtet. "Die Gier und der Ehrgeiz in unserer Mannschaft sind ungebrochen", betonte der Bundestrainer, "auch bei jenen, die schon Weltmeister geworden sind." Die Spieler hätten es jedesmal geschafft, sich zu fokussieren, meinte Löw zur grundsätzlichen Belastung eines großen Turniers nach einer langen Saison.

Die in den vergangenen Tagen hochgekochten Streit-Themen erklärte Löw für beendet. Zum heftig diskutierten Fototermin von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recip Tayyip Erdogan sagte Löw: ""Beide Spieler kamen auf uns zu und wollten es mit uns klären. Mir war es recht, gerade vor Beginn des Trainingslagers. Beide Spieler wollten uns klar machen, dass es keine politische Botschaft war. Es war die Idee von Ilkay, den Bundespräsidenten zu besuchen. Daher sind diese Dinge besprochen und für mich geklärt."

Zum Fall Sandro Wagner äußerte sich der Bundestrainer nicht mehr. "Das Thema ist für mich erledigt. Warum sollen Spieler nicht ihre Meinung sagen?" Der von Löw nicht in den WM-Kader einberufene Bayern-Stürmer hatte auf seine Nichtberücksichtigung mit seinem Rücktritt reagiert und mit seiner Ansicht, dass nur Ja-Sager ins Team geholt würden, auch die Autorität von Löw infrage gestellt. Er könne das nicht ernst nehmen, hatte Wagner gemeint.