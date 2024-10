David Alaba ist knapp zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss auf den Rasen zurückgekehrt. Der Wiener wurde am Montagnachmittag in Real Madrids Trainingszentrum im Lauftraining gesichtet, Bilder und ein Video davon postete Österreichs Fußball-Star auf Instagram. An Mannschaftstraining ist vorerst aber noch nicht zu denken.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gab bei seiner Kaderbekanntgabe am Montag bekannt, dass er erst im nächsten Jahr mit dem Comeback des Verteidigers im Nationalteam rechne. Real hat laut Medienberichten keinen genauen Zeitpunkt für die Rückkehr des 32-Jährigen anvisiert. Bei seiner Reha hatten Alaba die Nachwirkungen seiner am 17. Dezember 2023 erlittenen Knieverletzung zu schaffen gemacht.