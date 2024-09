ÖFB-Star Marko Arnautovic ist nicht für halbe Sachen bekannt – egal ob auf oder abseits des Fußballplatzes. Das bewies der Routinier auch mit seiner neuesten Anschaffung. Wie der 35-Jährige auf Instagram stolz in einer „Story“ präsentierte, ist ein ganz spezielles Auto seit Kurzem im Besitz des Stürmers.

Bei dem Luxuswagen handelt es sich nämlich um einen Rolls Royce Cullinan. Stolzer Listenpreis: Etwa 400 000 Euro. Doch für Arnautovic wurde das Auto sogar noch aufgemotzt und durch Veredler „Mansory“ zum Unikat. Die veredelte Variante soll den Wert auf etwa 800.000 Euro steigern.

Das neue Auto von Marko Arnautovic © Instagram/screenshot

Der Luxus-SUV kommt in der Basis-Ausstattung auf eine Leistung von 571 PS – bei einem Top-Speed von 250 km/h. Von 0 auf 100 km/h benötigt der V12-Bolide gerade einmal fünf Sekunden und passt somit ideal in den Fuhrpark des Österreichers. In der Vergangenheit fuhr er bereits Autos wie den Bentley Continental GT, den Mercedes-Benz C 63 AMG Coupé und den Ferrari F12 Berlinetta. Ins Teamcamp der Nationalmannschaft kam er mit einem goldenen Rolls Royce.