Der ÖFB-Teamchef versucht sich im kommenden Herbst in einem Zweitjob und wird bei den Europacup-Übertragungen des Österreich-Ablegers von Canal+ seine Fachkenntnisse zum Besten geben. Das wurde bei einem Medienevent am Mittwoch in Wien bestätigt. Rangnick ist Teil eines Expertenteams mit Ex-Salzburg-Trainer Niko Kovac, Union-Berlin-Kapitän Christopher Trimmel, Robert Almer und Johannes Ertl.

Zudem wird Stefan Oesen, der Video-Analyst des ÖFB-Nationalteams, als Co-Kommentator fungieren. Oesen wird seinen ersten Einsatz am kommenden Mittwoch beim Champions-League-Play-off-Hinspiel von Red Bull Salzburg gegen Dynamo Kiew in Lublin haben. Die Live-Übertragung wird die Fußball-Premiere des französischen TV-Senders in Österreich sein. Rangnick war als Experte bereits bei einigen deutschen Anbietern, u.a. Sat.1 und zuletzt DAZN, tätig.