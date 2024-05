Die Lage spitzte sich am Dienstag zu und sie bohrte sich tief hinein in den Wiener Salon der Kleinen Zeitung, die Frage aller Fragen in diesen Tagen: Wie wird er sich entscheiden, der österreichische Fußball-Teamchef Ralf Rangnick? Hält der Deutsche der Nationalmannschaft, wie vertraglich festgelegt, auch über die Euro hinaus die Treue oder wechselt er als neuer Trainer zum FC Bayern München? Die Spannung nimmt stündlich an Schärfe zu.

Salon-Gast Klaus Mitterdorfer, Präsident des Fußballbundes, wird es als einer der ersten Österreicher aus erster Hand erfahren und vorerst war auch der Kärntner auf Spekulation angewiesen und auch auf sein Bauchgefühl. Dieses verriet ihm selbst noch kein konkretes Ergebnis. „Ich glaube, dass er selbst noch schwankt“, meinte Mitterdorfer im Gespräch mit „Kleine“-Chefredakteur Hubert Patterer. Der Nationaltrainer war am Dienstag auf dem Weg nach Kärnten, um am 1. Mai dem Finale des österreichischen Fußballcups in Klagenfurt beizuwohnen.

Zeit spielt für ÖFB

Vieles spräche dafür, dass der Verbleib die Oberhand gewinnt. „Er nimmt die Spieler mit, er begeistert sie, sie kommen gern zur Nationalmannschaft“, umreißt Mitterdorfer die außerordentlich gute Stimmung im Team. Darüber hinaus habe er ungeachtet dessen den österreichischen Schlendrian abgeschafft. „Er ist sicher nicht bequem. Er beschäftigt sich mit allen Strukturen. Das ist nicht angenehm, aber es reißt alle mit.“ Auch der Nachwuchs sei Rangnick ein stetes Anliegen. „Er spricht alles an, er beschäftigt uns alle“, praktisch rund um die Uhr, beschreibt der ÖFB-Chef die Szenerie.

Die Zeit arbeite für Österreich, ist Mitterdorfer überzeugt. „Je länger es dauert, desto größer ist die Chance, dass er sich für uns entscheidet.“ Er rechnet „bald“ mit einem Urteil. Zwischen dem ÖFB und dem FC Bayern gab es bisher in dieser Frage noch keinen Kontakt. „Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich habe das Gefühl, dass ihm der Einfluss in Österreich einiges wert ist“, erklärte der heimische Fußballchef. Eine Euro ohne Rangnick werde es aus seiner Sicht nicht geben. „Unser Ziel ist, gemeinsam ein erfolgreiches Turnier zu bestreiten“, legte sich Mitterdorfer fest.

Verband muss gewappnet sein

Sebastian Prödl vertritt die Ansicht, dass die Führungsspieler wie David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer oder Konrad Laimer mit dem Teamchef Kontakt aufnehmen sollten, um ihn darin zu bestärken, beim Nationalteam zu bleiben. „Sie sollten die Cojones haben, den Trainer anrufen und ihn bei der Ehre packen und ihm sagen: ‚Wir haben es gemeinsam geschafft, wir wollen den Weg weitergehen, das ist noch nicht vorbei.‘“ Mitterdorfer geht davon aus, dass dies bereits passiert sein dürfte.

Aber der Verband muss gewappnet sein für den Fall eines Abgangs nach der Europameisterschaft. Das Präsidium entscheidet auf Vorschlag des Präsidenten. Doch Mitterdorfer verhält sich eher defensiv, was seinen persönlichen Einfluss betrifft. „Die Auswahl sollte von großer Expertise getragen sein, das maße ich mir nicht an“, will der 58-Jährige für den Fall der Fälle die Fachleute wie zum Beispiel Sportdirektor Peter Schöttel den möglichen Suchvorgang in Angriff nehmen lassen.

Doppelrolle und Cup-Finale

Ferner sprach Klaus Mitterdorfer über ...

... die Chancen bei der Euro: „Es ist viel möglich, auch gegen so große Mannschaften wie Frankreich und die Niederlande, aber wir müssen auch auf dem Boden bleiben.“

... David Alaba: „Er will bei der Euro dabei sein, aber wir müssen abwarten.“

... seinen Umgang mit der Doppelrolle als Vizedirektor der Kärntner Ärztekammer und als ehrenamtlicher ÖFB-Präsident sowie die Tatsache, sich als Kärntner im schwierigen Umfeld des ÖFB-Präsidiums durchgesetzt zu haben: „Überleben lässt mich, dass ich die Dinge mit Ruhe angehe. Ich versuche, mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und möglichst normal zu sein. Aber es erfordert sehr viel Disziplin, es ist kein Selbstläufer.“

... Fußball und Nachhaltigkeit: „Viele Pläne sehe ich sehr kritisch, wenn ich sehe, dass eine WM auf drei Kontinenten (Afrika, Europa und Südamerika, Anm.) oder auch in Saudi-Arabien geplant ist.“

... das Cup-Finale: „Rapid scheint sich in den vergangenen Spielen etwas geschont zu haben. Ob das aufgeht, werden wir sehen, es wird auf jeden Fall spannend.“