Für Österreichs U21-Nationalteam läuft seit dieser Woche die Vorbereitung auf die Rückrunde der EM-Qualifikation. Am Freitag steht in Ried ein Test gegen Dänemark an, am Dienstag trifft die Auswahl von Werner Gregoritsch dann auf Zypern. Und gerade mit den Zyprioten haben die Österreicher eine Rechnung offen. Beim 1:1 in Zypern – ohne Gregoritsch, der mit Fieber das Bett hatte hüten müssen – ließen die Österreicher viel vermissen. Negativer Schlüsselmoment: Ein verschossener Elfmeter von Christoph Lang und sofort darauf folgend der Ausschluss für Samson Baidoo. „Keine positiven Erinnerungen“, hat Kapitän Matthias Braunöder an das Spiel, „auch, wenn das damals unglücklich war, war es über 90 Minuten zu wenig von uns.“

Der Como-Legionär hat auch jetzt als Kapitän das Sagen im U21-Nationalteam. Und der Mittelfeldspieler blüht in Como immer mehr auf. „Von Cesc Fabregas kann man wahnsinnig viel lernen. Vor allem, was die Positionierung betrifft, egal ob Körperposition oder mögliche Spielfortsetzung.“ Und auch mit dem Fuß hätte es der ehemalige Arsenal-, Barcelona- und Chelsea-Profi noch drauf, schwärmt Braunöder.

So enttäuschend das Spiel gegen Zypern verlaufen ist: Die Österreicher haben es dank eines Sieges gegen Frankreich noch immer in der eigenen Hand, sich für die EM zu qualifizieren. „Der Sieg gegen die Franzosen ist sicher ein Höhepunkt meiner U21-Ära“, sagt Teamchef Gregoritsch. Und man könne noch Monate später „viel Positives“ aus dem Spiel mitnehmen.

So spannend das (Freundschafts-)Spiel gegen „die U21-Topnation Dänemark“ auch ist, Priorität hat das Pflichtspiel gegen Zypern. Dementsprechend wird natürlich auch belastet und Spieler, die in der Liga ohnehin viel Einsatzzeit sammeln, werden gegen die Dänen eventuell geschont. „Aber: Ich freue mich, wenn meine Spieler gegen solche Länder antreten dürfen“, sagt Gregorischt Die Spieler im Rhythmus zu behalten, spielt in den Überlegungen ebenso eine Rolle, wie für das nötige Selbstvertrauen zu sorgen. „Das brauchen wir gegen Zypern, aber auch Geduld“, sagt Gregoritsch. „Es gibt keinen Jausengegner mehr, gegen den du im Vorbeigehen fünf, sechs Tore erzielst. Das habe ich von Anfang an versucht, der Mannschaft zu vermitteln.“