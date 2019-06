Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Seit einer Woche heißt es für SK Austria Klagenfurt schwitzen für die kommende Saison. Und während die Kaderplanung weiterhin auf Hochtouren läuft, ging am Montag das erste Testspiel gegen den russischen Spitzenklub Lok Moskau in Bad Kleinkirchheim über die Bühne. Am Ende hieß es 1:3 aus der Sicht der Kärntner. Für den Treffer sorgte mit Petar Zubak (23) ein Testpilot aus Allerheiligen.