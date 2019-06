Austria Klagenfurt trifft in der ersten Runde der 2. Liga auswärts auf Ried.

Okan Aydin (rechts) © GEPA pictures

Bei Austria Klagenfurt tut sich einiges, wobei an der großen Baustelle, der Offensive, weiterhin gewerkelt wird. Neben dem griechischen Innenverteidiger Kosmas Gkezos hat nun offiziell Okan Aydin um drei weitere Jahre verlängert. In die großen Fußstapfen von Goalie Michael Zetterer wird sein deutscher Landsmann Rico Sygo – er kommt von Rehden aus der vierten deutschen Liga – steigen. „Einen ,Zetti‘ bekommt man kein zweites Mal, das ist klar, aber Rico stellt sich im Training gut an, mal abwarten. ,Zetti‘ hat ja vorher auch keiner gekannt“, sagt Austria-Coach Robert Micheu.