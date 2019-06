Facebook

Sie sprachen vor wenigen Wochen, dass die Bundesliga ihr absoluter Traum ist. Nun haben Sie einen Vier-Jahresvertrag bei Austria Wien unterschrieben.

BENEDIKT PICHLER: Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und das es gleich so ein Hammerverein ist, ist natürlich Wahnsinn. Ich darf mich auf dem höchsten Niveau in Österreich präsentieren. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht ganz was auf mich zukommt, doch ich kann es mir glaub ich vorstellen. Ich weiß, dass ich für diesen Schritt bereit bin.