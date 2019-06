Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Daniel Mair (kniend mit den Kindern) und Daniel Steinwender hatten viel Spaß bei ihrem ersten Job als Trainer einer U6-Truppe © Privat

Bei einem U6-Fussball-Turnier konnten die Austria-Klagenfurt-Kicker Daniel Mair ud Daniel Steinwender ihre Trainerqualitäten bei den Kleinsten unter Beweis stellen. "Daniel ist der Coach dieser Austria-Mannschaft und ich hab ihn quasi mental unterstützt. Die Minis sind echt gut drauf, hauen sich voll rein, hat richtig Spaß gemacht", sagt Steinwender, der weiss, wie wichtig die starke Rückrunde für die Violetten in der 2. Liga war. "Die Umstrukturierung hat dem ganzen Verein extrem gut getan. Und der Erfolg nach der Winterpause kommt daher, dass wir als Mannschaft am Platz extrem gut zusammengehalten haben und niemand auf sich bezogen war. Auch in der Freizeit unternehmen wir sehr viel gemeinsam, das schweisst zusammen. In welcher Situation auch immer, jeder ist bereit für den anderen alles zu geben."