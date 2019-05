Facebook

Kosmas Gkezos © GEPA pictures

Ungeschlagen vor heimischer Kulisse seit der Winterpause – so geht SK Austria Klagenfurt in die kommende Saison der 2. Liga. „Bei den Leuten bleibt immer das letzte Match in Erinnerung, deshalb war der Erfolg wichtig. Die Leistung an sich war nicht ganz so berauschend, doch letztlich zählen die drei Punkte“, sagt Cheftrainer Robert Micheu, der Gefallen daran findet, dass beinahe jeder seiner Spieler für Tore gut ist: „Im Prinzip ist die Offensivabteilung echt gut drauf, doch auch hinten haben wir uns in kurzer Zeit enorm weiterentwickelt. Jetzt heißt es, den Schwung mitzunehmen.“