Die Austrianer wollen auch heute gegen Schlusslicht Steyr wieder jubeln © GEPA pictures

Bei SK Austria Klagenfurt könnte die Stimmung nicht besser sein. Die Violetten mussten seit der Winterpause erst lediglich eine Niederlage einstecken. Austria-Coach Robert Micheu verrät vor dem heutigen letzten Heimspiel der Saison gegen Steyr, an welchen Schrauben er drehte. „Es gibt ein paar Faktoren, die eine bedeutende Rolle spielen. Das ist einerseits die Ehrlichkeit und Direktheit des Trainerteams, auch wenn die Wahrheit manchmal hart ist, schätzen die Spieler unsere offen Art sehr. Dazu kommt der Schmäh in der Kabine, der nie fehlen darf. Und die Spieler haben jetzt wieder eine Perspektive und merken welches Potenzial in ihnen steckt. Unterm Strich haben es sich meine Burschen selbst erarbeitet.“