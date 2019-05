Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sandro Zakany © GEPA pictures

Es ist die Frage, die zahlreiche Kärntner Fußball-Fans auf der Zunge brennt. Bleibt Sandro Zakany ein Violetter? „Warum soll ich lang drumherum reden, ja ich bleibe. Nächste Woche steht die Verhandlung an, die vermutlich nicht lange dauert. Der Klub will verlängern, ich will verlängern, da muss ich nicht lang überlegen. Ich bin jetzt sieben Jahre beim Verein, insgesamt 14, und es passt einfach perfekt“, verrät der 31-Jährige, der am Sonntag (10.30) mit SK Austria Klagenfurt gegen den Aufstiegskandidaten Nummer eins, Ried, für eine Überraschung sorgen will.