Benedikt Pichler © GEPA pictures

Trotz seines Bruchs im Mittelfußknochen im September und einer daraus resultierenden mehrmonatigen Zwangspause, avancierte Benedikt Pichler mit seinen acht Saisontreffern beim SK Austria Klagenfurt zum Topscorer. Das blieb auch anderen Vereinen nicht verborgen und so streckt aktuell Austria Wien seine Fühler nach dem 21-Jährigen aus. „So nahe dran, wie es präsentiert wird, sind die Wiener nicht an mir. Klar ist es schön zu hören, wenn ein Bundesligist meine guten Leistungen wahrnimmt und man so eine tolle Bestätigung bekommt. Mein Ziel ist die oberste Liga, aber trotzdem liegt der Fokus auf den letzten drei Spielen bei der Austria. Letztlich machen sich das die beiden Vereine aus, da ich noch ein Jahr Vertrag in Kärnten habe.“

