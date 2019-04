Facebook

Jaritz (links) erzielte das 1:0 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Bitzan)

An diesem regnerischen Frühlingsabend in Wien ließ die Klagenfurter Austria Chancen für gut und gerne drei Partien liegen, zudem musste Kapitän Philipp Hütter schon nach zwölf Minuten verletzungsbedingt (instabiles Knie) durch Sandro Zakany ersetzt werden. Das Bild der Klagenfurter Angriffe war stets das gleiche: Ein langer Ball auf Florian Jaritz oder Sturmpartner Benedikt Pichler und ab ging die wilde Fahrt. Nur treffen wollte zunächst keiner der beiden. Jaritz scheiterte in diesem Muster dreimal, Pichler setzte die Kugel zweimal neben das lange Eck. Erst in Minute 35 führte ein langer Ball zum hochverdienten 1:0 der Waidmannsdorfer.

So sollte es es nach der Pause auch weitergehen: Jaritz tauchte nach drei Minuten einmal mehr vor Violets-Schlussmann Mirko Kos auf, setzte den Ball jedoch weiter über dessen Gehäuse. Und die spirchwörtlichen Tore, die man nicht erzielt, sollte es dann tatsächlich auf der Gegenseite hageln. Sterling Yateke sorgte nach Eckball im direkten Gegenzug für den Ausgleich (49.).

Die Klagenfurter fanden nach dem 1:1 keine passende Antwort mehr, konnten auch die Gelb-Rote für Dominik Fitz (84.) nicht mehr zu ihren Gunsten nutzen und mussten sich mit einem Remis und selbstverschuldeten Punktverlust begnügen. Den Sieg hatte exakt in Minute 90 noch Okan Aydin auf dem Fuß, hämmerte die Kugel aber an die Stange. "Aufgrund der Chancen in Durchgang eins waren es zwei verlorene Punkte. In Halbzeit zwei kamen die Wiener mutiger in die Partie und wir nicht mehr so gut in die Zweikämpfe. Nun ist die Stimmung in der Mannschaft schon getrübt", so Zakany.

Young Violets - Austria Klagenfurt 1:1 (0:1) Tore: Yateke (49.) bzw. Jaritz (35.) Aufstellung Austria (4-4-2): Zetterer; Ortner, Mounpain, Kennedy, Moreira; Rusek (88. Dzalto), Hütter (12. Zakany), Greil, Aydin; Pichler, Jaritz (73. Steinwender) Generali-Arena, Schüttengruber, 220