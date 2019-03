Austria Klagenfurt luchste auch Tabellenführer Wattens einen Zähler ab und bleibt im Frühjahr weiterhin ungeschlagen. Nach dem 0:1 köpfelte Kennedy in letzter Sekunde zum Punktgewinn.

Scott Kennedy sorgte für den Punktgewinn in letzter Minute © GEPA pictures

Da wurden am Freitag Erinnerungen an bessere Klagenfurter Fußballzeiten wach. Die Parkplätze vor dem Wörthersee-Stadion nahezu ausgebucht, auf der Haupttribüne drängten sich fast 2800 Zuschauer - die zweite Gratisaktion der neuen Austria-Führung und wohl auch das 5:0 gegen BW Linz hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Es war anfangs kein Abend für Fußball-Ästheten, zu vorsichtig agierten die Kontrahenten, zu sehr stand die Taktik im Vordergrund. Jede Mannschaft versuchte, so wenig Fehler als möglich zu fabrizieren.