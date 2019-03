Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

„Mit der Besetzung der Präsidentschaft wird wieder ein wichtiger Schritt getan, um den Verein für die kommenden Aufgaben aufzustellen. Ivica Peric ist ein Mann, der mein vollstes Vertrauen genießt. In unserer Zusammenarbeit hat er sich als exzellente Führungskraft unter Beweis gestellt. Vor allem seine Hands-On-Mentalität wird uns in Klagenfurt zugute kommen, denn wir brauchen Leute, die anpacken. Es gibt viel zu tun“, kommentiert Tomislav Karajica, geschäftsführender Gesellschafter von Home United, die Entscheidung.

"Feuer gefangen für die Austria"

„Ich denke, ich kann mein Knowhow aus der Wirtschaft einbringen, zum Einen beim Aufbau der internen Strukturen und zum Anderen auch in der Kommunikation mit Unternehmen in der Region, die wir gern für unsere Ambitionen mit der Austria an Bord holen möchten. Außerdem werde ich sicher von meinen weitreichenden Erfahrungen in der Vereinsarbeit im Fußball profitieren können. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass ich durch die Arbeit in den vergangenen Wochen komplett Feuer gefangen habe für Klagenfurt und die Austria. Ich freue mich sehr, die Aufgaben hier mit ganzem Einsatz in Angriff zu nehmen und durch den vollen Zugriff auf die vorhandenen Strukturen bei Home United habe ich dafür beste Rahmenbedingungen. Die tolle Aufbruchstimmung wollen wir jetzt weiter befeuern“, so das Statement des designierten Interimspräsidenten.

Ivica Peric Foto © KK

Ivica Peric wurde 1968 in Split, Kroatien geboren, bevor er mit vier Jahren nach Hamburg kam. Nach einer technischen Ausbildung führte ihn sein beruflicher Werdegang in den kaufmännischen Bereich, wo er innerhalb kürzester Zeit Führungsaufgaben im Vertrieb übernehmen konnte.Mit einem Studium der BWL und dem Abschluss als Diplom-Kaufmann an der FH Lüneburg ebnete er den Weg für die anschließende Karriere als Führungskraft in der Bankenlandschaft und Assekuranz. Er verantwortete hier Abteilungen mit bis zu 100 Mitarbeitern inklusive mittleren Managementebenen, welche er zum Teil selbst aufbaute. Zu seinen Stationen gehörten Unternehmen wie die Allianz / Dresdner Bank, Nürnberger und HanseMerkur Versicherungsgruppe.

Während seiner gesamten Laufbahn ließ ihn seine Begeisterung für den Sport und vor allem für den Fußball nie los. In jungen Jahren erfolgreich als Judoka und als Jugendspieler im Fußball aktiv, spielte Peric später als Vertragsamateur in der damaligen Fußball Oberliga (4. Liga) Hamburg-Schleswig Holstein bei Victoria Hamburg. Seit 1998 ist er durchgängig als Spieler bei Croatia Hamburg aktiv, wo er 2014 den Vorsitz des Gesamtvereins übernahm.