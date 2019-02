Facebook

Jaritz traf für Klagenfurt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Den Start ins Frühjahr hat die Klagenfurter Austria nach der Übernahme-Hektik um den Verein auf heißem Terrain gut gemeistert. Beim Tabellenfünften in Lustenau entführten die Nachzügler aus Waidmannsdorf einen wichtigen Punkt im akuten Abstiegskampf der 2. Liga.

Hälfte eins im Ländle verlief äußerst ausgeglichen, wenn auch erfreulicher für die Violetten. Florian Jaritz war nach flotten Richtungswechseln und Torchancen auf beiden Seiten der Erste, der das Ziel traf. Patrick Greil setzte den Flügelflitzer perfekt in Szene und dieser verlud Keeper Kevin Kunz per Sololauf vier Minuten vor dem Pausenpfiff perfekt. Noch in Minute 18 war er aus aussichtsreicher Position gescheitert. Die Null hatte Michael Zetterer im Klagenfurter Kasten zuvor gegen Maximilian Waack (31.) und Pius Dorn (35.) sicher festgehalten.

Waack war es dann, der völlig gegen den Spielverlauf und mit viel Glück den 1:1-Endstand besiegelte (60.). Sein Schuss aus gut 25 Metern wurde abgefälscht und landete im Kreuzeck. „Am Ende müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, man muss in unserer Situation ja auch Bescheiden bleiben. Aber in Hälfte zwei hatten wir die Partie eigentlich im Griff“, sagt Trainer Robert Micheu. Den Matchball vergab Benedikt Pichler in Minute 92, als er alleine auf das gegnerische Gehäuse zulaufend nicht einnetzen konnte.