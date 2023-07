Zum 75-Jahr-Jubiläum haben sich die Funktionäre des ASKÖ Bodensdorf, rund um den Obmann Gotthard Hatberger, etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Altgediente Veteranen des Vereins treten gegen Ex-Profis des österreichischen Fußballs an. Das Team "Copa-Pele" besteht zur Gänze aus Ex-Profis, die im In- und Ausland Karriere machten. Zu den Spielern, die am Samstag auflaufen werden, zählen unter anderem Größen wie Robert Almer, Ivica Vastić, Andreas Herzog, Mario Haas und Andreas Ivanschitz. Moderiert wird das Spektakel von ORF-Sportkommentator Hans Huber.