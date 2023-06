Bereits im Vorjahr sorgte Dellach/Gail für Aufsehen, als der Meister der Kärntner Liga auf einen Aufstieg in die Regionalliga Mitte verzichtete und freiwillig zur Strafe den Abstieg in die Unterliga West in Kauf nahm. Der Plan, gleich wieder aufzusteigen, wurde heuer von Velden um Ex-WAC-Keeper Alex Kofler durchkreuzt.