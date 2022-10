Rosegg gegen Viktring - das ist wahre Brutalität. Oder so ähnlich. Wild ging es im Topspiel der 2. Klasse B in Rosegg tatsächlich her. Bereits in der ersten Spielminute krachten der Rosegger Paul Auer und Gegenspieler Luca Gassler hart mit ihren Köpfen zusammen. Die Partie wurde sofort mehrere Minuten unterbrochen, beide Spieler erstversorgt und in den Krankenwagen gesetzt.

Inzwischen sind beide wieder wohlauf, können schon wieder lachen und das sogar gemeinsam. Im UKH Klagenfurt wurden die Kicker nämlich quasi gemeinsam behandelt und mit bandagierten Köpfen und einem Grinser im Gesicht wieder entlassen. Rosegg gewann das Spiel übrigens mit 1:0.